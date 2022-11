Livro com histórias e curiosidades do rio Negro é lançado

O livro “Histórias e curiosidades do rio Negro” foi lançado na tarde da última terça-feira (22), em evento realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Um grande público compareceu e assistiu a apresentação que mostrou alguns conteúdos do livro que possui diversas informações sobre o rio que dá nome ao município de Rio Negro-PR. A autoria é do escritor rio-negrense Ever Lisboa.

Entre as informações contidas estão dados técnicos sobre o rio, como a hidrografia, onde nasce e onde termina o rio Negro, o tamanho dele, o motivo da cor, causas das inundações, projeto de reversão, entre outros. Além disso, há diversos textos e fotos históricas que farão o leitor conhecer melhor a importância que o rio Negro teve e continua tendo para toda a região.

COMO ADQUIRIR

O livro pode ser comprado através do WhatsApp: 47 9990-6220. Cada exemplar custa R$ 80,00. Exemplares estão disponíveis para leitura na biblioteca pública de Rio Negro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O AUTOR

Ever Lisboa é jornalista e pesquisador. É pós-graduado em gestão de pessoas, comunicação empresarial e psicologia organizacional. É empreendedor na área de comunicação social e também coordenador e voluntário em projetos sociais e na causa animal.

É autor de livros e de diversos artigos com pesquisas históricas. Em 2020, por exemplo, Ever lançou o livro “Rio Negro 150 Anos”. Outros dois livros serão lançados em breve: “A história do seminário de Rio Negro”, em 2023, e “A ciência em Rio Negro”, que será lançado em 2024. Ambos trarão diversos fatos históricos do nosso município, muitos deles inéditos para a maioria da população.