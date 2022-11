Mafra receberá novo evento de MMA

Pela segunda vez neste ano Mafra vai ser palco de evento de MMA. A II edi√ß√£o AFT Mafra de MMA e Artes Marciais Mistas acontecer√° no dia 10 de dezembro, √†s 19 horas, no Clube Zeppelin. Para tratar do evento, que ter√° apoio do Departamento Municipal de Esportes, os ¬†promotores Neto Camargo ¬†e Ederson Portella ¬†estiveram em Mafra nesta quarta-feira, quando ¬†anunciaram algumas atra√ß√Ķes.

O evento j√° contou com a participa√ß√£o de atletas de UFC, BELATOR, entre outros. Teremos a participa√ß√£o de lutadores Mafrenses e ainda atra√ß√Ķes com combates de NOGI (Jiu-jitsu sem quimono), como tamb√©m combates de K1 (Kickboxing) e, √© claro, MMA, que juntos somar√£o aproximadamente 25 lutas.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Prata da casa

Eles destacaram que o objetivo do evento √© ¬†revelar ¬†novos talentos e ainda promover os atletas ‚Äúprata da casa‚ÄĚ, incentivando-os no esporte. ‚ÄúJ√° temos algumas revela√ß√Ķes aqui de Mafra‚ÄĚ, contaram, destacando o lutador Ariel, vindo de projeto social e que est√° ¬†se projetando, sendo inclusive cotado para outras lutas e a lutadora mafrense Thalia Sampaio, que hoje treina em Curitiba, atleta que est√° despontando no mundo do MMA.

Os ingressos poder√£o ser adquiridos de forma antecipada e com desconto nas lojas Leve (Rua Tenente Ari Rauen, 43, Alto de Mafra).

MMA

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mixed Martial Arts ou Artes Marciais Mistas constituem-se de combate corpo a corpo em que os atletas que se confrontam podem utilizar golpes de mais de uma arte marcial. Em geral, é bastante comum que cada atleta tenha a sua especialidade em mais de uma modalidade.