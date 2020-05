Mafra receberá R$ 7 milhões de ajuda emergencial; Rio Negro R$ 4 milhões

Ajuda é do governo federal e faz parte da chamada PEC do Orçamento de Guerra. Na região do planalto norte, Mafra vai ficar com o segundo maior valor atrás de São Bento do Sul

Compartilhar no Facebook

Na segunda-feira (7) a Câmara do Deputados aprovou em primeiro turno o substitutivo do Senado da Proposta de Emenda à Constituição 10/20, a PEC do Orçamento de Guerra.

A PEC cria um regime extraordinário para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, flexibilizando tratativas fiscais e orçamentárias para dar mais agilidade à execução de despesas com pessoal, obras, serviços e compras do poder executivo e vai vigorar até o dia 31 de dezembro deste ano, quando também termina o estado de calamidade pública causado pelo coronavírus.

O pacote prevê uma ajuda financeira aos municípios, um auxílio emergencial de R$ 125 bilhões para serem utilizados em renegociação de obrigações com a União e bancos e, em especial em ações em saúde e assistência social. Todos os municípios irão receber uma parte deste valor.

Mafra vai receber R$ 7.043.158,27, o maior segundo maior valor entre as cidades da região do planalto norte. Quem vai receber mais é São Bento do Sul, R$ 11.492.794,09.

Na região sul do Paraná, considerando as cidades de Campo do Tenente, Piên, Rio Negro, Quitandinha, Lapa e Madirituda, Rio Negro terá direito a maior fatia – R$ 4.343.695,44.

Veja quando cada cidade vai receber:

Planalto Norte

CIDADE (R$) São Bento do Sul 11.492.794,09 Mafra 7.043.158,27 Canoinhas 6.806.559,60 Rio Negrinho 5.752.992,96 Porto União 4.428.936,91 Itaiópolis 2.711.188,03 Papanduva 2.417.285,19 Três Barras 2.411.654,86 Campo Alegre 1.628.985,62 Irineópolis 1.404.077,35 Monte Castelo 1.035.353,77 Major Vieira 1.013.833,43 Timbó Grande 985.556,70 Bela Vista do Toldo 792.874,55 TOTAL 31.050.478,66

Sul do Paraná

CIDADE (R$) Rio Negro 4.343.695,44 Lapa 6.122.487,67 Mandirituba 3.415.591,25 Quitandinha 2.421.511,69 Piên 1.620.273,40 Campo do Tenente 1.013.274,70