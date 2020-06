Maior circulação de motos e bikes aumenta o desrespeito no trânsito e riscos de acidentes em Riomafra

A Polícia Militar de Mafra verificou um aumento considerável na circulação de motocicletas, motonetas e similares, bicicletas elétricas e bicicletas no trânsito em Riomafra, o que pode estar relacionado ao fato de o transporte público estar interrompido devido a pandemia da Covid-19.

Segundo a PM de Mafra, com o aumento na circulação desses veículos se percebe o desrespeito às leis e normas de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) por parte de muitos usuários da via pública. A PM orienta para que se respeitem as normas de trânsito, lembrando que todos esses meios de transporte são considerados pelo CTB como veículos, mesmo se tratando de bicicletas, elétricas ou não, e portanto estão sujeitos as mesmas normas de circulação que os demais veículos e também sujeitos as sansões e penalidades previstas no mesmo código.

Uma das infrações mais observadas praticadas por ciclistas é a inobservância aos semáforos, sendo comum pessoas em bicicletas passando em cruzamentos com o sinal vermelho. Andar sobre os passeios e calçadas com estes veículos também constitui infração de trânsito, sujeita a penalidades, além de ser um desrespeito aos pedestres.

Outra infração comum é a condução de bicicletas pela contramão de direção. A utilização de capacete por condutores de bicicletas elétricas e/ou motorizadas também é obrigatória. Se percebe também que em alguns casos essas bicicletas são alteradas e atingem velocidades superiores as previstas em lei para esse tipo de veículo.

A Polícia Militar irá desenvolver operações para fiscalização específica dessas categorias de veículos, portanto orientamos para que seus proprietários se informem e revejam as normas do CTB, para não incorrerem em irregularidades e consequentes penalidades.