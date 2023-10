Mais de 10 famílias já estão abrigadas em Rio Negro

Com as chuvas volumosas que caíram em Rio Negro e região nos últimos dias, o nível do rio Negro subiu rapidamente neste final de semana e já se aproxima dos 8 metros nesta segunda-feira, de acordo com o sistema de monitoramento hidrológico da Copel.

Até a tarde desta segunda-feira, 15 famílias foram desalojadas em decorrência da enchente iniciada no domingo. O abrigo municipal criado no Ginásio de Esportes José Müller possui 11 famílias abrigadas, totalizando 36 pessoas.

O rio Negro está subindo desde o dia 28/10, saindo de 3,487 para 7,949 metros, leitura atual, segundo o monitoramento hidrológico da COPEL.

A previsão do tempo para hoje e amanhã é de chuva a qualquer hora com volume estimado de 50 milímetros, segundo o SIMEPAR.

Ainda na noite deste domingo, a Defesa Civil de Rio Negro começou a retirar famílias de áreas de risco como forma de prevenção. Essa ação preventiva faz com que muitas famílias que vivem em áreas afetadas pelas enchentes possam retirar seus móveis com antecedência, evitando assim prejuízos maiores.

A Defesa Civil de Rio Negro está sempre em estado de vigília e monitoramento. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778. Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Contando novamente com o importante apoio dos voluntários, a Prefeitura de Rio Negro montará uma força-tarefa no Ginásio de Esportes José Müller para dar todo o auxílio necessário aos cidadãos em um momento tão difícil e delicado.

Na tarde desta segunda-feira, a Defesa Civil de Rio Negro divulgou a lista de ruas em atenção para alagamento 8 e 9 metros. No total são 24 ruas em estado de alerta:

VILA PARAÍSO

Rua Rio de Janeiro

Rua São Paulo

Rua Piauí

Rua Pedro Ribas;

Rua Mato Grosso

Rua Goiás

Rua Santa Catarina

VILA PARANÁ

Avenida Francisca de Almeida

Rua Arnoldo Bley

Rua Cônego José Enzer

Rua Leopoldo Xavier de Almeida

Rua Joaquim Ferreira do Amaral

Rua Cam. Emilio Metzger

PASSA TRÊS

Rua Professor Luiz José Lauer

Rua Antônio Lourenço

Rua Álvaro de Aquino

Rua Ancilla Domini Muniz

Rua 8 de Dezembro

Rua Vereador Pedro Train

CENTRO

Rua Rio de Janeiro

Rua Riachuelo

Rua Bom Jesus

Rua Nicolau Bley Neto

VOLTA GRANDE – ALERTA para subida repentina