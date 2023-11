Mais de 100 famílias continuam desalojadas em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, 110 famílias continuam desalojadas em Rio Negro devido às inundações. Há 32 famílias em abrigos criados pela Prefeitura; um no Ginásio de Esportes José Müller e outro na Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig.

O Sol voltou a brilhar em Rio Negro no sábado e o tempo continua ensolarado nesta segunda-feira, mas a situação das inundações ainda é crítica. O nível registrado do rio Negro às 8h de hoje é de 10,254 metros, segundo o sistema de monitoramento hidrológico da COPEL.

No dia 08 de outubro o prefeito James Karson Valério decretou situação de emergência em Rio Negro Quase um mês depois a situação continua crítica no município. Desde o início desse período triste a Prefeitura tem lutado para amenizar os prejuízos à população.

O Decreto da situação de emergência de Rio Negro já foi reconhecido em Brasília. Com este reconhecimento federal a Prefeitura iniciou, através da Procuradoria Jurídica, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil, o processo de autorização para a aprovação do Plano de Trabalho para receber benefícios e recursos.

Além disso, em breve a Prefeitura de Rio Negro e a Caixa Econômica Federal publicarão todas as orientações sobre o saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para as pessoas que foram afetadas pelas inundações.

A Defesa Civil de Rio Negro está em constante estado de vigília e monitoramento. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778. Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.