Devido às enchentes que atingiram o município de Rio Negro neste mês de outubro, a Secretaria de Assistência Social de Rio Negro estará realizando a entrega de cesta básica para as pessoas que já estão devidamente cadastradas e que ainda não pegaram sua segunda cesta básica.

Essa entrega será realizada na próxima quarta-feira, dia 01 de novembro, na própria Secretaria de Assistência Social, que fica localizada no prédio do antigo Fórum (Rua Dr. Vicente Machado, nº 148, Centro). O horário será das 8h às 18h.

Ressalta-se que a entrega será feita para quem foi atingido pela enchente deste mês de outubro e que possua o cadastro realizado. Esse cadastro ainda pode ser feito até às 18h desta sexta-feira no Ginásio de Esportes José Müller.

Ao todo, mais de mil cestas básicas já foram entregues em Rio Negro. Isso foi possível graças às doações da população, da Defesa Civil Estadual e de diversas instituições voluntárias. Para receber as doações, foram estabelecidas bases de apoio logístico, sendo que todos os donativos destinados a Rio Negro foram concentradas no Ginásio de Esportes José Müller, onde foram recebidos, registrados, organizados e transportados até os necessitados.

A Secretaria de Assistência Social realiza o cadastro das famílias que necessitam de roupas e alimentos e posteriormente as entregas são feitas. Para realizar o cadastro basta comparecer com os documentos pessoais no Ginásio de Esportes José Muller até às 18h desta sexta-feira (27).