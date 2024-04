Mais ruas de Rio Negro estão sendo asfaltadas

As obras para a pavimentação de mais duas ruas do bairro Alto já iniciaram.

Receberão o asfalto: Rua Professora Heredia Medeiros Mattos, no trecho entre as ruas José Schelbauer Sobrinho e Julio Paluch, e Rua Max Paulo Schossig, no trecho entre as ruas Rodolfo Alois Pfeffer e Alfredo Ricardo Koster, ambas no quadro urbano do município de Rio Negro, totalizando uma área de 2.295,86 m².

Outras ruas de Rio Negro já receberam pavimentação recentemente e outras receberão em breve seguindo um planejamento da Secretaria Municipal de Obras. Os investimentos em obras públicas geram uma melhoria na qualidade de vida da população. O prefeito James Karson Valério esteve no local nesta quarta-feira para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos.