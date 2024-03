Mais ruas do bairro Alto serão asfaltadas pela Prefeitura

Na última terça-feira o prefeito de Rio Negro assinou a ordem de serviço para a execução de pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical de duas ruas do bairro Alto, totalizando uma área de 2.295,86 m².

As obras serão realizadas na Rua Professora Heredia Medeiros Mattos, no trecho entre as ruas José Schelbauer Sobrinho e Julio Paluch, e Rua Max Paulo Schossig, no trecho entre as ruas Rodolfo Alois Pfeffer e Alfredo Ricardo Koster, ambas no quadro urbano do município de Rio Negro.

Os investimentos em obras públicas geram uma melhoria na qualidade de vida da população. Outras ruas já receberam pavimentação recentemente e outras receberão em breve seguindo um planejamento.