Manutenção em poço pode afetar o abastecimento de água na região do Lageado do Caçador

Na manhã desta sexta-feira (21), a Sanepar divulgou uma nota informando que a empresa irá realizar serviços de manutenção em um poço usado para captação de água na localidade de Lajeado do Caçador em Rio Negro.

Os trabalhos iniciarão na manhã de segunda-feira, dia 24, às 9h e poderá causar interrupção no abastecimento de água na região. Segundo a concessionária de águas o abastecimento deverá ser normalizado gradativamente durante a noite de terça-feira (25).

A companhia aponta ainda que aqueles que possuem caixas d’água em suas residências não serão afetados pela falta de água. Destaca também que de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. A caixa-d’água deve armazenar pelo menos 500 litros.

O mau tempo, assim como outros fatores, pode fazer com que os serviços sejam adiados para outra data.