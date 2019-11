Maria Fumaça com vagões iluminados volta a Riomafra

Compartilhar no Facebook

A Maria Fumaça Mallet 204, única maquina do gênero da América dos Sul, que encantou e emocionou os riomafrenses no ano passado vai passar novamente por Mafra e Rio Negro no próximo dia 11 de dezembro.

A ação é uma parceira da empresa Rumo com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF SC) e faz parte do projeto Natal nos Trilhos que envolve a passagem de trens iluminados e espetáculos artísticos em cinco estados do país.

Ao todo a Maria Fumaça vai passar por mais de 40 localidades. O seu itinerário começou em Cruz Alta (RS) no dia 20 e vai terminar em Rio Negrinho no dia 15/12. Antes de chegar a Mafra e Rio Negro ela passará por Monte Castelo, Papanduva e Itaiópolis no dia 10/12.