Maria Fumaça iluminada passará hoje por Rio Negro; veja dicas de segurança

A passagem da Maria Fumaça com a trupe do Papai Noel está prevista para ocorrer na noite desta terça-feira (19) em Rio Negro, às 19h30 com direção a Mafra.

A concessionária de ferrovias Rumo, em parceria com o Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), estão realizando no estado a passagem do Trem de Natal de 6 a 23 de dezembro.

Confira algumas dicas para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2023 em segurança:

Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados;

Atenção redobrada às crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.

Com foco na segurança dos munícipes, as equipes da Patrulha Patrimonial de Rio Negro estarão presentes em locais onde há grande movimentação de pessoas para assistir a passagem da Maria Fumaça.

A Maria Fumaça modelo Mallet 204 foi fabricada em 1950 e é a única em circulação na América do Sul. O veículo foi iluminado com 800 metros corrido de mangueiras de luzes de led e vai percorrer 21 municípios.

Em todas as paradas da locomotiva histórica haverá a presença do Papai Noel e duendes. E sempre antes da chegada do trem a população poderá conferir gratuitamente as apresentações de orquestras ou grupos locais.