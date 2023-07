Merendeiras da educação de Rio Negro recebem capacitação

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quinta-feira (13), foi realizada pelas nutricionistas Catia Amaral, Jessica Tandler e Jucilaine Olescovicz da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro-PR, uma oficina com as merendeiras do município.

As atividades iniciaram com uma palestra cujo tema foi “Introdução alimentar para bebês”, posteriormente a execução de “Receitas saudáveis sem adição de açúcar”, e logo após oficina culinária de preparações sem açúcar de receitas, como bolo de chocolate, banana e aveia, cookies de aveia e bolo de laranja, e brownie de batata doce, todos adoçados com uva passa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo desta atividade contempla a orientação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) sobre oferecer uma alimentação saudável e adequada para as crianças do município, com foco na faixa etária até três anos de idade.

A interação do grupo se deu de forma bastante proveitosa, as receitas foram testadas e degustadas pelas próprias merendeiras em um ambiente bastante acolhedor, interativo, dinâmico e com muitas trocas de experiências.