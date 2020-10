Metodologia de ensino do Colégio Sesi prepara seu filho para os desafios da indústria e da vida

O Colégio Sesi da Indústria está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2021. Para mais informações, ligue no 047 3641-6425 ou acesse https://bit.ly/3jh1rHW

Você já imaginou como será preparar seu filho para um mundo de mudanças cada vez mais constantes? Um planeta com novas profissões, meios alternativos de transporte, cidades sustentáveis, tecnologia e robôs mais próximos do ser humano? Uma indústria que passa por uma transformação digital e se torna cada vez mais tecnológica? O Colégio Sesi da Indústria, há 15 anos, acredita em uma educação inovadora e baseada em competências. Agora, além do currículo base, o colégio tem uma formação focada na indústria. Uma educação fundamentada em uma metodologia dinâmica e integrada, para formar jovens éticos, transformadores e em sintonia com a inovação e as necessidades da indústria.

Metodologia inovadora

Com as Oficinas de Aprendizagem, os alunos se reúnem em equipes em mesas redondas para solucionar desafios propostos pelo professor, promovendo a integração das disciplinas, a autonomia, a criatividade e o trabalho em equipe. Com esta metodologia, os alunos adquirem competências essenciais para o mundo do trabalho e para a vida, como a resiliência, empatia, colaboração, comunicação e relacionamento interpessoal. Os jovens são estimulados a ter mais autonomia em relação aos seus estudos, fazendo com que eles tenham prazer em aprender e se tornem mais comprometidos com os estudos.

