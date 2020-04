No dia 22 de abril de 2020, integrantes da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, subordinada à 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, participaram da Campanha de Doação de Sangue do Exército Brasileiro. Os militares da “Redoma dos Campos Gerais” realizaram, voluntariamente, doação de sangue no Hemocentro de União da Vitória-PR, contribuindo com o esforço da sociedade para mitigar as dificuldades vividas neste cenário atual de pandemia.

