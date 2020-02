Moradores do bairro Alto querem capela mortuária na comunidade

A capela seria construída em parceria entre os moradores do bairro e a Prefeitura atendendo, além do Bairro Alto outros bairros vizinhos

Os moradores do bairro Alto em Rio Negro querem que o município faça a cessão de um terreno para a construção de uma capela mortuária na comunidade. A capela seria construída em parceria entre os moradores do bairro e a Prefeitura atendendo, além do Bairro Alto outros bairros vizinhos.

O assunto chegou √† C√Ęmara e foi tema de um requerimento onde os vereadores solicitaram que o executivo municipal execute estudos para a viabilidade da doa√ß√£o do terreno. Os parlamentares destacam que o munic√≠pio possu√≠ apenas uma capela mortu√°ria e que um outro espa√ßo para vel√≥rios, no Bairro Alto, atender√° uma popula√ß√£o de cerca de sete mil habitantes.