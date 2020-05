Moradores do Cunhupã e Laranjal pedem posto artesiano para suprir falta de água

Além do posto artesiano eles pedem cargas de caminhões pipas devido à estiagem do rio Negro e afluentes

Atendendo um apelo dos moradores da localidade de Cunhupã os vereadores de Rio Negro estão pedindo que a Prefeitura estenda o abastecimento e água do poço artesiano instalado junto à Escola Municipal Eraldo Germano Plautz para o restante da comunidade.

Já para a localidade de Laranjal os vereadores querem a construção de um poço artesiano.

Segundo os parlamentares na localidade de Cunhupã o volume produzido pelo poço artesiano da escola está acima do estimado e essa diferença pode ser usada pelos demais moradores. No Laranjal, onde parte da comunidade vem sofrendo com a falta de água, foi sugerido que o abastecimento seja feito através de um caminhão pipa até a construção do poço.