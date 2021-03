Moradores do Cunhupã querem rotatória na BR-116 em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Segundo os moradores da localidade e vizinhas necessitam se deslocar até a entrada principal da cidade, pela via marginal da rodovia, para retornar à área industrial do município, bem como a crescente número de acidentes e ao movimento cada vez mais intenso no local

Atendendo uma reivindicação dos moradores das localidade de Cunhupã e Capril, os vereadores de Rio Negro aprovaram na última sessão ordinária da Câmara, nesta terça-feira (9), um requerimento para que seja enviado um ofício a Empresa Arteris Planalto Sul solicitando a implantação de uma rotatória entre os quilômetros 205 e 206 da BR-116.

Segundo os vereadores a implantação da rotatória traria mais segurança aos motoristas que transitam no trecho indicado, diminuindo a incidência de acidentes no local. O fluxo de veículos grandes e pequenos é grande na via devido ao números de empresas.

Leia a justificativa do requerimento

A presente proposta vem ao encontro de um pedido dos moradores da localidade do Cunhupã e Capril, que necessitam se deslocar até a entrada principal da cidade, pela via marginal da rodovia, para poderem retornar à área industrial do município. O local apresenta fluxo crescente de veículos, já que serve de rota alternativa entre a área industrial e bairros populosos. Acidentes já foram relatados e a tendência é que o movimento se intensifique.

A construção de rotatória no encontro das vias proporcionará maior organização ao trânsito, trazendo mais segurança a motoristas. Com o objetivo de oferecer segurança a todos que ali transitam diariamente, a construção de uma rotatória e a instalação de tais redutores e devida sinalização, certamente, poderá diminuir os riscos de acidentes aos cidadãos que passam por aquele local, que por sinal muito bem frequentado, devido as inúmeras Empresas ali instaladas.

