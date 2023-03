Motoristas do transporte escolar municipal de Rio Negro recebem certificação de qualidade

Na manhã desta terça-feira (28), a Secretaria Municipal de Educação e o Senac Rio Negro entregaram o Certificado de Qualidade de Atendimento aos motoristas do transporte escolar da frota própria do município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O curso ocorreu nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro; capacitou os motoristas do transporte escolar e abordou a qualidade no atendimento, tendo como temas a postura e comportamento pessoal e profissional no setor público, apresentação pessoal, organização e higiene do local de trabalho, características do publico a ser atendido, comunicação e humanização no atendimento ao passageiro, como atender uma pessoa com deficiência, resolução de conflitos, tomada de decisão e como manter equilíbrio em acidentes.

O curso teve a finalidade de melhorar a formação dos condutores, capacitando-os para uma condução segura e responsável.

Participaram da entrega a Secretária de Educação, Vera Pfeffer Schelbauer e equipe da secretaria, além da representante do Senac Rio Negro, a Técnica de Relações com o mercado Andressa Custódio.