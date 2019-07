MP promove audiência pública para tratar do sistema de saúde em Rio Negro

Nesta quinta-feira, dia 11, o Ministério Público do Paraná – MP/PR vai realizar uma audiência pública para tratar das questões referentes aos sistemas de saúde de Rio Negro. A audiência será no Clube Rionegrense às 19h.

Na audiência será realizada a prestação de contas acerca das medidas adotadas em relação aos problemas prioritários do sistema de saúde pública municipal, eleitos anteriormente pela população através do Programa SUSCOM+.

O SUSCOM+ identifica, com base na participação ativa da população, as principais questões relativas a ações e serviços públicos na área da saúde pública existentes no município, além de articular com os setores governamentais e não-governamentais a elaboração de estratégias e práticas para serem implementadas.