Nesta sexta-feira (05) não haverá expediente em locais da saúde devido à capacitação

Nesta sexta-feira os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro estarão participando de uma importante capacitação, portanto nesta data não haverá expediente nos seguintes locais: unidades básicas de saúde, Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster, Vigilância Epidemiológica, Casa da Mulher e CAPS.

O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos é celebrado em 05 de maio, por isso a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará a 1ª Capacitação Multidisciplinar de Assistência Farmacêutica.

Com o tema “Atenção à Saúde da Pessoa Idosa em uso de Medicamentos”, o evento deve receber aproximadamente 500 profissionais de saúde entre servidores e convidados em um momento integrativo com o objetivo de qualificar o cuidado ofertado à população idosa, especialmente aqueles que utilizam medicamentos, visando o uso racional, e consequente melhoria da qualidade de vida deste público, considerando, sobretudo, as especificidades desta faixa etária.

A escolha da temática norteadora se deu devido ao crescente aumento da população idosa, e a sua presença cada vez mais frequente nos serviços de saúde, fenômeno que demanda o preparo para um atendimento adequado a estes usuários.

A programação inclui palestras com profissionais da área médica e farmacêutica que atuam e pesquisam dentro da geriatria e da gerontologia.