Neste final de semana tem a 55ª Festa em honra a São Cristóvão em Rio Negro

Nos dias 5, 6 e 7 de junho acontece em Rio Negro na Paróquia Nossa Senhora Aparecida a 55ª Festa em honra a São Cristóvão.

Antes no dia 30, amanhã, tem o 6º passeio ciclístico com saída programada para as 15h em frente a Afubra de Rio Negro.

No dia 5, sexta-feira, a partir das 17h, estará sendo vendida a tradicional Buchada feita pela Paróquia e às 19h30min terá Show de Talentos, onde o vencedor será premiado com R$ 1.000,00.

Dia 6, sábado, haverá missa às 19h seguida do jantar – costelada – e da noite da amizada com prêmios como TV’s 32”, 43” e eletrodomésticos.

No domingo, dia 7, às 08h30min vai ser celebrada a missa festiva em honra a São Cristóvão, com a procissão e benção dos motoristas e seus veículos. Após a procissão terá o almoço com o churrasco especial. No período da tarde acontecerá no salão paroquial a tarde da amizade e tarde dançante.

Haverá brinquedos disponíveis gratuitamente e presença do Circo Social.