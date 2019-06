Nível do rio Negro começa a baixar

Compartilhar no Facebook

O nível do rio Negro começou a baixar na tarde de hoje, de acordo com o monitoramento hidrológico da Copel. Clique aqui e acompanhe. O Sol predomina neste momento em Rio Negro e Mafra.

A situação ainda é crítica e famílias precisam da sua ajuda. Colabore doando alimentos e materiais de limpeza.

A Prefeitura de Mafra, de acordo com dados da Defesa Civil, informa que até o momento foram 92 famílias atingidas pela enchente e que somam um total de 321 pessoas. A última família foi retirada ontem na Vila Solidariedade por volta das 18h. A boa informação é que poucas ou quase nenhuma família perdeu tudo quando atingida pelas águas.

O trânsito segue interditado nas mediações da Praça Ferroviário Miguel Bielecki, entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e a Avenida Coronel José Severiano Maia. A previsão do tempo para hoje até quinta-feira é de sol com muitas nuvens. O Decreto de Situação de Emergência do município será emitido agora pela manhã.

De acordo com informações da Defesa Civil de Rio Negro, até às 12h deste domingo, 112 famílias foram atingidas e saíram das suas casas. No ginásio “XV de Novembro” há 22 famílias com um total de 67 pessoas. A população pode colaborar doando alimentos e materiais de limpeza nos locais.

Contato com a Defesa Civil de Mafra: 3643-7742. Contato com a Defesa Civil de Rio Negro: 3642-5589 ou 9171-1778. Corpo de Bombeiros: 193. Veja na imagem abaixo os últimos registros.

A Prefeitura de Mafra conclama mais uma vez a população mafrense a ser solidária e ajudar as famílias necessitadas doando: roupas em bom estado, fraldas descartáveis, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza – principalmente água sanitária.

Veja onde podem ser feitas as doações:

Defesa Civil de Mafra – Rua José Boiteux, 41, Centro – de segunda à sexta-feira, das 8 às 22 horas. Telefone: 3643-7742.

Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Ben. Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária – de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Telefone: 3643-7181.