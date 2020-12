Nos últimos dias Riomafra teve mais de 130 novos casos de Covid-19

A cada dia que passa, Riomafra a exemplo de outros municípios da região se depara com o crescente número de casos de covid-19, desde o início da pandemia em março deste ano. Somente no último final de semana, somado os casos desta última terça-feira 15, Rio Negro e Mafra juntos já registravam mais de 130 novos infectados.

Os casos em Mafra têm aumentado diariamente! Do início de dezembro até hoje, Mafra apresentou uma média 21,6 casos novos por dia. Só ontem 15, foram mais 33 casos registrados no município. Já são 1085 casos confirmados. Os dados são da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mafra.

Os casos de suspeitos também aumentam assustadoramente, já são mais de 400 casos suspeitos em análise. Internados em UTI são 05 e 06 internados me enfermaria, monitorados em casa já são mais de 750 riomafrenses. O alento é que mais de 1.810 pacientes em Riomafra já foram curados.

Até o fechamento desta edição no início da noite de ontem 15, continuava com 8 óbitos em Mafra e 18 em Rio Negro, perfazendo um total de 26 riomafrenses vítimas fatais da covid-19.

Até a ontem 15, o hospital de Mafra São Vicente de Paula estava com 97,6% dos leitos ocupados, apenas 1 leito disponível para pacientes com covid-19.

Em Rio Negro no bairro Bom Jesus é local de maior incidência de casos, 227 infectados, segundo o boletim da última segunda-feira 14, com 95 casos a mais que na área central que somava 132. Nas localidades do interior, o Lageado continua sendo o local com maior número de infectados 28.

Há trinta dias, média móvel de casos de covid-19 em Santa Catarina só aumenta

Há 30 dias Santa Catarina figura entre os estados com alta no número de casos de covid-19, conforme média móvel estabelecida para auferir o avanço da pandemia no País. Os números são informados pelas Secretarias de Estado de Saúde e tabulados por um consórcio de veículos de imprensa brasileiros.

O estado chegou a 432.050 pacientes com teste positivo para covid-19, sendo que 401.297 se recuperaram e 26.333 estão em acompanhamento. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 14. O coronavírus causou 4.420 óbitos no Estado desde o início da pandemia. Cinquenta e cinco pessoas morreram somente nesta segunda. O cenário supera as projeções mais pessimistas das autoridades de Saúde e tendem a piorar com as festas de fim de ano.

O aumento de casos e mortes se soma ao estrangulamento do sistema público de saúde. Nesta segunda, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para casos de covid-19 chegava a 94% de ocupação.

O planalto norte atingiu seu mais alto nível de ocupação. Dos 30 leitos disponíveis para tratar de casos de covid em Canoinhas, Mafra, Porto União e São Bento do Sul, apenas três estavam liberados. No total, o estado tinha apenas 39 leitos disponíveis.

Apesar do aumento de casos e mortes, o governo do estado liberou 100% de ocupação de hotéis e pousadas na temporada de verão e que as praias sejam liberadas desde que os banhistas usem máscaras e mantenham distância entre barracas e guarda-sóis.

Sobre os hotéis e pousadas, o governo deu a seguinte justificativa: “Com o objetivo de reduzir a hospedagem clandestina em estabelecimentos sem fiscalização para garantir a segurança sanitária dos visitantes, o governador Carlos Moisés anunciou nesta segunda-feira, 14, novas regras de ocupação para a rede hoteleira na temporada 2020/2021. Pela normativa, fica permitida a lotação de hotéis e pousadas em sua capacidade integral em Santa Catarina.” A regra, construída em parceria com representantes do setor turístico, passa a valer a partir do dia 21 de dezembro.

 “A saúde dos catarinenses e dos turistas segue como nossa prioridade durante a temporada. Por isso, estamos tomando essa medida que amplia a capacidade de hotéis e pousadas para garantir que as normas sanitárias sejam seguidas. Os empresários serão nossos parceiros na fiscalização e seguimento das regras”, afirma o governador.