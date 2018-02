Notícia do leitor: internauta relata a situação das entradas no interior de Rio Negro

Internauta relata a situação das entradas no interior de Rio Negro: “Quero relatar a situação das estradas da Vila Rural e Roseira. A prefeitura não faz nada e os buracos estão aumentando. O tratorista quando passa não tira os buracos, só passa nos lados da estrada. No sábado um rapaz quebrou a roda do carro em um buraco. Note que a roda está no canteiro da estrada. Ele relatou que fez a curva, atingiu um buraco e quebrou a roda. Precisamos que algo seja feito”.

