Nova central de videomonitoramento de Rio Negro é inaugurada

A nova Central de Videomonitoramento do Munic√≠pio de Rio Negro foi inaugurada nesta quinta-feira (01) no bairro Volta Grande. O evento teve in√≠cio √†s 14h30 e contou com a presen√ßa de convidados e de diversas autoridades, entre elas o Comandante do 28¬ļ Batalh√£o de Pol√≠cia Militar, Tenente Coronel H√©lio Jos√© Hornung, o Comandante do 1¬ļ Comando Regional de Pol√≠cia Militar, Coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, e o Comandante da 2¬ļ Companhia de Pol√≠cia Militar de Rio Negro, Tenente Felipe Podzwato Borne.

A Prefeitura de Rio Negro est√° aliando a tecnologia com a seguran√ßa e prote√ß√£o. O munic√≠pio, perante o Conv√™nio n¬ļ 0223/2017 firmado com o Estado do Paran√°, atrav√©s da Pol√≠cia Militar para a implementa√ß√£o do sistema de videomonitoramento, estruturou suas a√ß√Ķes, investiu em equipamentos, softwares e c√Ęmeras ao longo dos anos em seus pr√©dios p√ļblicos, aumentou sua capacidade de Internet, realocou servidores e com or√ßamento pr√≥prio e doa√ß√Ķes conseguiu a estrutura atual para a nova central de videomonitoramento.

ESTRUTURA

O local que abriga a nova central possui salas administrativas, sala de reunião, sala do Conselho de Segurança (CONSEG), cozinha e refeitório, banheiros, depósito e a sala de videomonitoramento com painel (Video Wall) composto por nove monitores. Servidores municipais em regime de escala trabalham no local.

Com a nova estrutura definida, o aprimoramento da central de videomonitoramento ser√° constante. Atualmente s√£o aproximadamente 400 c√Ęmeras instaladas em locais estrat√©gicos do munic√≠pio e espelhadas em um espa√ßo centralizado. Elas est√£o instaladas em ruas, avenidas, pra√ßas, escolas e centros infantis, postos de sa√ļde, gin√°sios de esportes, cemit√©rio municipal, entre outros espa√ßos p√ļblicos. Al√©m da √°rea urbana, tamb√©m h√° c√Ęmeras no interior de Rio Negro, como no Lageado dos Vieiras, Len√ßol, Cunhup√£, Roseira e Fazendinha.

APOIO PARA A POL√ćCIA E AO CIDAD√ÉO

A seguran√ßa p√ļblica √© regida pelas legisla√ß√Ķes federais e estaduais, mas os munic√≠pios podem criar a√ß√Ķes de car√°ter preventivo. Desta forma, a Central de Videomonitoramento do Munic√≠pio de Rio Negro tem como objetivo inibir ou constatar atos de vandalismo em pr√©dios p√ļblicos, mas tamb√©m auxilia a Pol√≠cia Militar, Pol√≠cia Civil e o cidad√£o na investiga√ß√£o de crimes e acidentes de tr√Ęnsito, por exemplo.

Em seu discurso, o Comandante do 28¬ļ Batalh√£o de Pol√≠cia Militar, Tenente Coronel H√©lio Jos√© Hornung, enalteceu a import√Ęncia da central de videomonitoramento e a parceria da Prefeitura com a Pol√≠cia Militar: ‚ÄúParab√©ns pela inova√ß√£o, empenho e dedica√ß√£o ao criar esse sistema que vai auxiliar muito a Pol√≠cia Militar diretamente nas imagens, na preven√ß√£o e na ajuda para o nosso policial. Quando o policial for num local atender a uma ocorr√™ncia, pode ter certeza que essas imagens v√£o auxiliar de forma eficaz‚ÄĚ.

SOLICITAÇÃO DAS IMAGENS

As c√Ęmeras gravam as imagens por um determinado tempo, dependendo da regi√£o instalada, e podem ser disponibilizadas ao mun√≠cipe que pode solicitar atrav√©s de um requerimento digital.

Para utilizar o serviço é necessário realizar o cadastro no portal da Prefeitura e anexar o boletim de ocorrência no ato da solicitação. O cidadão também precisa descrever os fatos a serem apurados, o endereço completo da ocorrência, a data e o horário. As imagens solicitadas serão disponibilizadas pela Polícia Militar apenas após a análise dos dados informados.

O cidad√£o pode ter acesso aos servi√ßos de videomonitoramento pelo endere√ßo:¬† https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/vigilancia-patrimonial/. Atrav√©s deste link tamb√©m √© poss√≠vel visualizar em tempo real algumas imagens geradas pelas c√Ęmeras.

A solicitação de imagens, mediante acesso ao serviço ao cidadão, preenchimento e encaminhamento da documentação necessária, nos termos da Lei de Informação, pode ser feita através do endereço: https://rionegro.atende.net/autoatendimento/servicos/e-solicitar-imagem-de-cameras/

HOMENAGEM P√ďSTUMA

Duas salas da nova central de videomonitoramento foram denominadas atrav√©s do Decreto Municipal n¬ļ 107/2022, considerando os relevantes servi√ßos prestados pelos soldados Altair Dalke Ricetto e Te√≥filo Bartiniak, da Pol√≠cia Militar do Paran√°, que perderam a vida no exerc√≠cio da profiss√£o no munic√≠pio de Rio Negro durante uma ocorr√™ncia no dia 26 de fevereiro de 1992.

Placas com a foto e o histórico dos soldados foram fixadas no local. Ficaram denominadas as salas pertencentes a Central de Videomonitoramento do Município de Rio Negro:

Sala n¬ļ 01 ‚ÄúSd. Altair Dalke Ricetto‚ÄĚ

Sala n¬ļ 02 ‚ÄúSd.Te√≥filo Bartniak‚ÄĚ

Com esta homenagem os dois soldados ficarão eternizados nas paredes e serão lembrados todos os dias por esse município, quando do ingresso em uma estrutura de uma ferramenta que facilitará o exercício da profissão que jura perder sua vida por nossa sociedade.

A entrega simbólica do Decreto foi feita pelo prefeito James Karson Valério e o pelo vice-prefeito, Alessandro von Linsingem, aos senhores Coronel Renato de Oliveira Ribas Filho e Tenente Coronel Helio José Hornung. O objetivo do ato foi transmitir na solenidade a homenagem a todos os policiais militares e aos familiares dos homenageados.

O 1¬ļ Comandante Regional de Pol√≠cia Militar, Coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, agradeceu pela homenagem realizada e tamb√©m destacou a import√Ęncia da central. ‚ÄúEssa homenagem eterniza os her√≥is que abra√ßaram verdadeiramente o compromisso e n√£o fugiram do dever. √Č com muito orgulho que estou aqui e recebo a homenagem. Levarei aos Comandos o carinho que Rio Negro tem pela Pol√≠cia Militar. E podem ter certeza que √© rec√≠proco. Viemos para somar neste centro de videomonitoramento que ser√° um grande avan√ßo tecnol√≥gico na seguran√ßa de Rio Negro. Esse instrumento potencializa a vigil√Ęncia da Pol√≠cia Militar, a investiga√ß√£o da Pol√≠cia Civil e de todos os √≥rg√£os de seguran√ßa‚ÄĚ, comentou.

MAIS SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO

Alessandro von Linsingen valorizou em seu discurso o desempenho dos servidores que atuam no local: ‚ÄúSem voc√™s nada disso aqui seria vi√°vel. Voc√™s acreditaram na ideia. Parab√©ns a todos‚ÄĚ. O vice-prefeito tamb√©m destacou a import√Ęncia da parceria entre a Prefeitura e a pol√≠cia. ‚ÄúV√°rios √≠ndices j√° diminu√≠ram atrav√©s da parceria com a Pol√≠cia. Hoje nesse pr√©dio come√ßa uma nova hist√≥ria da seguran√ßa p√ļblica‚ÄĚ, disse.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Val√©rio, enfatizou a import√Ęncia que a gest√£o d√° para a seguran√ßa p√ļblica: ‚ÄúAqui come√ßa uma nova hist√≥ria. Uma hist√≥ria de tecnologia e de novos ideais de seguran√ßa. Estamos cumprindo a nossa obriga√ß√£o de valorizar a seguran√ßa de nosso munic√≠pio. Vamos colaborar e contribuir sim com a seguran√ßa do nosso povo. Ajudar a valiosa e significativa Pol√≠cia Militar do Paran√° e a valiosa Pol√≠cia Civil e todas as suas ramifica√ß√Ķes que possam contribuir na seguran√ßa do nosso povo. Precisamos unir for√ßas. Falar em seguran√ßa √© falar em qualidade de vida‚ÄĚ.

ROTA DE VIGIL√āNCIA DO PATRIM√ĒNIO P√öBLICO

Al√©m da central de videomonitoramento, a Seguran√ßa Patrimonial do Munic√≠pio de Rio Negro tamb√©m possui o programa Patrulha Patrimonial, que visa o aperfei√ßoamento do servi√ßo p√ļblico na fiscaliza√ß√£o dos bens p√ļblicos municipais, pois n√£o tem poder de pol√≠cia. Ou seja, √© uma ferramenta de aux√≠lio para a seguran√ßa p√ļblica.

Tem como objetivo assegurar solu√ß√Ķes em servi√ßos de seguran√ßa do patrim√īnio p√ļblico em parceria com a Pol√≠cia Militar, Pol√≠cia Civil e o Conselho de Seguran√ßa (CONSEG). Os servi√ßos s√£o prestados 24 horas por dia. As equipes atendem escolas, pra√ßas, postos de sa√ļde e demais pr√©dios p√ļblicos. Tamb√©m auxiliam na sinaliza√ß√£o e orienta√ß√£o no tr√Ęnsito, apoio em eventos municipais, entre outras a√ß√Ķes.

Trabalhando em simultaneidade com a central de videomonitoramento, o programa Patrulha Patrimonial tamb√©m √© uma a√ß√£o de car√°ter preventiva, principalmente relacionadas a furtos e atos de vandalismo aos bens pertencentes ao munic√≠pio de Rio Negro. O programa tamb√©m atua como um vigilante para aux√≠lio da Pol√≠cia Militar nas atitudes suspeitas. Caso visualize e/ou se depare com a√ß√Ķes suspeitas, os vigilantes comunicam a Pol√≠cia Militar atrav√©s dos canais oficiais.

A rota de vigil√Ęncia do patrim√īnio p√ļblico √© realizada por servidores p√ļblicos concursados que possuem capacita√ß√£o em vigil√Ęncia com certificado DRT. √Č um servi√ßo que rendeu dados de comprovada efici√™ncia nas atividades de patrulha patrimonial.

A Seguran√ßa Patrimonial do Munic√≠pio de Rio Negro conta com um coordenador da seguran√ßa patrimonial, um coordenador da vigil√Ęncia patrimonial e 24 servidores municipais para fazer a guarda dos pr√©dios p√ļblicos. A Patrulha Patrimonial atua com tr√™s ve√≠culos caracterizados (plotados e sinalizados com giroflex).