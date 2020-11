Nova empresa da Madem em Rio Negro vai produzir pellets de madeira de Pinus

A empresa Madem anunciou o investimento de R$ 30 milhões em Rio Negro. A nova empresa vai produzir pellets de madeira de Pinus.

Os pellets de madeira de Pinus são usados principalmente para aquecimento residencial ou comercial de ambientes (hotelaria, padarias, granjas, secadores, etc), também como combustível na geração de energia elétrica em plantas industriais, ou em usinas termoelétricas, bem como na forma de granulado utilizado, como cama, na criação de animais, e para o setor de PET.

A produção estimada é de 40.000 toneladas ano, algo como 150 cargas por mês, onde grande parte da produção será exportada. O inicio da produção está previsto para junho de 2021.

Esta será a terceira unidade de pellets do grupo que tem também fábricas em Farroupilha- RS na sua coligada Piomade Madeiras, pioneira na produção de pellets no Brasil e primeira do Brasil certificada ENplus, e uma unidade de produção na Madem Gulf Industries no Bahrain , Oriente Médio.

“O Pellet de madeira de Pinus e’ considerado combustível solido limpo sem adição de produtos químicos e tem origem em fontes renováveis (florestas plantadas). Esta nova produção no Paraná vai agregar valor ao nosso processo atual que já tinha como foco a consciência em ser “ecologicamente correto”, pois somos certificados ISO 14.000 com selo de manejo florestal FSC a partir do uso de 100% de madeira renovável de Pinus sem adição de produtos químicos” comenta o Diretor de Vendas Global Leandro Mazzoccato.

O Grupo Madem tem 71 anos no mercado de madeira e atualmente emprega mais de 700 funcionários e tem unidades de produção no Brasil, Colombia , Mexico , USA , Espanha e Bahrain sendo líder mundial na fabricação de carreteis de madeira para indústria de fios e cabos.

Em Rio Negro a empresa está presente desde 1975, quando iniciaram a construção da filial na cidade, fabricando bobinas de madeira em escala industrial. Na época ocorreram os primeiros plantios de pinus em Rio Negro. Em 1976 a Madem construiu na cidade de Rio Negro uma serraria. E em 2009 foi inaugurado o Parque Ecológico da Madem em Rio Negro.

A Madem produz grande parte de sua madeira, com moderna serraria e florestas próprias de 3.000 hectares. A renovação é feita constantemente através da tecnologia avançada e mão de obra treinada. A unidade de Rio Negro é uma das primeiras fábricas de nível internacional, exportando para vários países carretéis de madeira e compensado. Atualmente a Madem S/A mantém a produção mensal de 10.000 m³, com modernas linhas de produção e 25 fornos de secagem.