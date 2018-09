Nova iluminação da praça João Pessoa começou a ser instalada

Foram instalados postes que remetem ao passado com luzes de ‘led’, que proporcionam uma qualidade maior na luminosidade, bem com são mais econômicas e duráveis, para iluminar o local

A praça João Pessoa em Rio Negro está recebendo obras de revitalização, que fazem parte do planejamento em resgatar o centro histórico do município. Trabalho similar já foi feito no Arquivo Público Maria da Glória Foohs que foi todo restaurado.

Nesta semana a praça, ponto de encontro dos riongreneses, após a troca de toda a parte elétrica, começou a receber a nova iluminação que terá uma conotação histórica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foram instalados postes que remetem ao passado com luzes de ‘led’, que proporcionam uma qualidade maior na luminosidade, bem com são mais econômicas e duráveis, para iluminar o local. Outra novidade da iluminação é que ela poderá ser colorida.

Além do Arquivo Público e agora a praça João Pessoa, o município de Rio Negro anunciou que irá executar serviços de revitalização ma ponte metálica e no antigo Fórum da cidade. Todos estes serviços foram e serão executados com recursos obtidos junto ao governo do estado e da união.