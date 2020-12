Nova Lei em Rio Negro incentiva o uso de bicicletas e respeito aos ciclistas

Compartilhar no Facebook

Foi sancionada pelo Prefeito Milton José Paizani, no último dia 23, a Lei nº 3105/2020 que institui no município de Rio Negro a Semana de Incentivo ao Uso de Bicicletas e Respeito aos Ciclistas.

A comemoração passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Rio Negro. O objetivo da Lei é difundir o uso de bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto como meio de transporte; promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de esportes como instrumentos de qualidade de vida; buscar soluções para a viabilização de vias exclusivas para os ciclistas, trazendo assim melhorias para o trânsito; desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres e ressaltar a importância de praticar o ciclismo, uma atividade que traz benefícios como aumento na qualidade de vida, melhora no condicionamento físico, entre outros.

Confira na íntegra a Lei: