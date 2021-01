Novas gestões iniciam os trabalhos nas prefeituras

Na manhã desta segunda-feira (04), a nova gestão de James Karson Valério e Alessandro Cristian Von Linsingen foi recepcionada no Paço Municipal Prefeito Ary Siqueira, em Rio Negro.

Estiveram presentes o prefeito e vice eleito, as primeiras-damas, os secretários municipais e demais funcionários da prefeitura. Um quadro com as 55 propostas iniciais da campanha de James e Alessandro foi fixado no gabinete do prefeito.

Em Mafra, iniciando efetivamente os trabalhos da nova gestão, o prefeito Emerson Maas e a vice-prefeita Celina Dittrich se dirigiram aos servidores municipais da sede administrativa, logo no início da manhã desta segunda-feira.

O prefeito se apresentou a todos e com um discurso informal disse que uma das frentes de trabalho é a valorização do servidor “que faz um trabalho árduo para fazer o melhor pela cidade e comunidade”. Emerson também pediu paciência neste início de gestão para colocar os trabalhos em dia. “O prefeito e a vice-prefeita são apenas maestros. Quem toca a música são vocês servidores, que atendem diretamente o munícipe”, declarou. O prefeito destacou ainda que vai manter um diálogo aberto com o servidor, buscando soluções conjuntas para os problemas que afetam a comunidade.

Emerson Maas reafirmou seu compromisso de valorizar o servidor público, mudando a imagem do mesmo perante a sociedade. “Vamos melhorar a tecnologia utilizada na prefeitura, através de treinamento, orientações e ferramentas de gestão para que todos possam usufruir de um ambiente de trabalho harmonioso. Daremos condições ao servidor, mas iremos cobrar sua efetividade no trabalho”, reafirmou Maas.

Já a vice-prefeita Celina Dittrich pediu o apoio de todos para “implementar o que for melhor para Mafra”. O prefeito e a vice desejaram uma ótima jornada a todos, deixando as portas de seus gabinetes abertas. “Contamos com vocês”, foi a mensagem final de ambos.

Secretários municipais de Mafra:

Adriana Moro (Saúde)

Adriano José Marciniak (Agricultura e Interior)

Cel. Vidal da Silva Junior (Obras e Serviços Públicos e interino em Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano)

Crisley Maria Fuchs Valério (Fazenda e Planejamento)

Danielle Kondlatsch (Assistência Social e Habitação)

Dartagnan P. Camargo (Administração)

Jamine Emmanuele (Educação, Esporte e Cultura)

João Lázaro Lelis Ferreira (Governo, Cidadania, Desenvolvimento Econômico e Turismo)

Patrícia Finamori de Souza Koschinski (Procuradoria Geral)

Rafael Sigrist (Chefe de Gabinete)

