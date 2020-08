OAB de Mafra e Rio Negro promovem feijoada solidária em prol da Tia Apolônia e Associação das Senhoras de Caridade São Vicente de Paulo

As subseções da Ordem do Advogado do Brasil (OAB) de Mafra e de Rio Negro promovem no próximo sábado (29) a 1ª Feijoada Solidária da OAB de Mafra e Rio Negro. A ação será em favor de duas importantes instituições de Riomafra: Tia Apolônia e Associação das Senhoras de Caridade São Vicente de Paulo.

O dinheiro arrecadado será doado na sua integralidade para as duas associações de caridade.

No valor de R$ 25,00 a porção – feijoada completa com arroz, farofa, couve e laranja -, os cartões podem ser adquiridos na sede das duas entidades dos advogados. A retirada será na sede da OAB de Rio Negro na rua Leonardo Arbigaus, 850 – próximo a rodoviária – das 11 horas às 14 horas.