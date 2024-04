Obras na Praça Alemã deixarão a feira do produtor rural de Rio Negro ainda melhor

As obras públicas também são constantes em Rio Negro. Nesta semana iniciaram as obras de adequação da Praça Alemã Wilson Oscar Bley, no bairro Bom Jesus.

Esta bonita praça é um importante espaço público para a realização de atividades de lazer e preservação do patrimônio histórico e cultural. O local recebe um grande fluxo de pessoas diariamente.

No local serão executadas obras de pavimentação no espaço conhecido popularmente como “Praça da Afubra”, que é utilizado há muitos anos para a instalação da feira do produtor rural e ampara a atividade de food trucks.

As obras visam facilitar a instalação das barracas e adequar o calçamento para garantir a segurança e a acessibilidade dos visitantes. O projeto também visa gerar mais vagas de estacionamento e uma área exclusiva para táxis.

Este investimento da Prefeitura de Rio Negro gera também um estímulo maior ao comércio e apoio aos produtores rurais do município. Após a conclusão das obras o espaço ficará ainda mais agradável aos consumidores, atraindo novos visitantes.

A ordem de serviço foi assinada na última semana no gabinete do prefeito com a presença de produtores rurais que utilizam o espaço. O prazo de execução das obras é de dois meses. Até a conclusão a feira do produtor rural será realizada na área principal da Praça Alemã.

Ao todo serão investidos R$ 118.131,75. A empresa Mildenberger Construções & Serviços Ltda é a responsável pelos serviços. Ela foi contratada através do Contrato de Empreitada nº 009/2024.