Obras na rotatória do bairro Estação Nova estão na fase final

As obras na nova rotatória do bairro Estação Nova devem ser finalizadas nos próximos dias. Nesta terça-feira foi realizada a colocação de grama nos canteiros e iniciada a preparação para o início do calçamento.

Os motoristas precisam ficar atentos às novas sinalizações já implantadas no local. As sinalizações horizontais serão colocadas nos próximos dias.

A obra permitirá uma maior visibilidade e comodidade aos motoristas que utilizam o trajeto que dá acesso à Prefeitura e diversas localidades do município, como a Fazendinha.