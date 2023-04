Obras no Centro de Rio Negro iniciam na próxima segunda-feira (17)

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro comunica que a partir da próxima segunda-feira, dia 17, serão iniciadas as obras de recapeamento asfáltico e melhorias nas galerias de águas pluviais no anel central do município, o que ocasionará eventuais interdições para o trânsito de veículos.

As obras serão realizadas em trechos das seguintes ruas: Bom Jesus, Cel. Nicolau Bley Neto, Dr. Getúlio Vargas e Sete de Setembro. A orientação é que os motoristas busquem rotas alternativas. Caso necessitem utilizar as vias, é preciso redobrar a atenção quanto às sinalizações.

As obras são temporárias e os benefícios são permanentes. O objetivo é aprimorar a mobilidade urbana e garantir mais qualidade de vida aos cidadãos rio-negrenses e para quem trafega pelos locais.

No total serão 9.757,04 m² de área em obras. O valor do investimento é de R$ 1.505.029,83. A empresa Rio Negro Construtora de Obras Ltda será a responsável pelos serviços.