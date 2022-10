Orientações para o Dia de Finados no cemitério de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro comunica os cidadãos sobre as recomendações para o Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro.

Durante o feriado, o Cemitério Municipal ficará aberto para visitação com horário normal, das 8 às 17h. A administração do cemitério recomenda que as obras em túmulos sejam realizadas até o sábado com todos os devidos cuidados com a limpeza após a conclusão.

Recomenda-se também que a limpeza dos túmulos seja realizada até a segunda-feira, mantendo também todos os cuidados para manter o ambiente limpo e tendo atenção, principalmente, para não deixar água parada no local.

Parte do estacionamento do cemitério teve alteração recentemente. Em frente ao Velatório Municipal até o portão principal de entrada do cemitério o estacionamento passou a ser paralelo. Não é permitida a entrada de veículos no cemitério.

Há floricultoras e lanchonete próximas ao cemitério para o atendimento do público.