Outubro Rosa: Rio Negro terá programação especial para as mulheres

Diversas atividades voltadas para as mulheres serão promovidas em Rio Negro neste mês de outubro, mês em que é celebrado o Outubro Rosa, movimento para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Entidades como Simoven, Rotary Club de Rio Negro, Sesi Rio Negro, Lions Club de Rio Negro, Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra e a Prefeitura se uniram e irão desenvolver ações educativas e preventivas contra o câncer.

No dia 1º (segunda-feira), às 16h30min será a abertura oficial no ‘Marco Rotário’ localizado próximo a Câmara de Vereadores de Rio Negro.

Do dia 3 (terça-feira) ao dia 6 (sábado) serão realizados os exames de mamografia, papanicolau, PSA e avaliações de pele, por meio da equipe de profissionais do SESI Paraná – programa Cuide-se + prevenção ao câncer, que atenderão as pessoas indicadas pelas indústrias e aquelas já cadastradas pela Secretaria de Saúde de Rio Negro, que aguardam os exames pelo SUS. Serão realizados 140 exames de Mamografias, 140 exames de Papanicolau (Colo de Utero), 280 PSA’s (próstata) e 70 avaliações de Pele, todos com agenda pré-definida. Os exames serão gratuitos.

Dia 19 (sexta-feira) será o dia de vestir rosa para divulgar a campanha no seu trabalho e atividades. No dia 20 (sábado) às 17:30hs, acontece a caminhada Rosa numa promoção da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra, Academia Oxy e parceiros. A concentração será no estacionamento da Drogaria Nissei.

Dia 26 (sexta-feira) será realizado um aulão de zumba no ginásio do Sesc Rio Negro promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra, Academia Bela Fit e parceiros.

Além das ações divulgadas outras também serão realizadas durante como palestras, orientações e atividades diversas.