Ouvidoria da Mulher de Rio Negro é destaque na mídia estadual

Nesta quinta-feira a Agência Estadual de Notícias do Estado do Paraná publicou a matéria “Nos primeiros 100 dias de gestão, Estado intensifica ações em favor da mulher e da igualdade racial”.

O município de Rio Negro foi destacado no texto devido à criação da Ouvidoria da Mulher Servidora, que foi lançado em março deste ano:

O município de Rio Negro, por exemplo, inspirado pelas ações do governo estadual criou no dia 30 de março a Ouvidoria da Mulher Servidora. De acordo com a controladora interna da prefeitura, Jerusa Cleres Hack, os objetivos são escuta, acolhimento, orientação e o encaminhamento das demandas das servidoras municipais. “Elaboramos um decreto inspirado na resolução do Estado. A primeira-dama de Rio Negro, Raquel Valério, participou do evento de lançamento do pacote em Curitiba e, no dia seguinte, já reunimos os servidores municipais para implantar a ouvidoria”, detalhou Jerusa.

A criação da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial (SEMI) do Paraná nos primeiros 100 dias do segundo mandato do governador Carlos Massa Ratinho Junior foi um importante avanço e uma demonstração do compromisso de intensificar as políticas públicas em favor desses públicos. Uma série de ações marcou o início do funcionamento da nova secretaria, entre elas a criação da Ouvidoria da Mulher Servidora em Rio Negro.

Leia a notícia na íntegra: https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Nos-primeiros-100-dias-de-gestao-Estado-intensifica-acoes-em-favor-da-mulher-e-da-igualdade