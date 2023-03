Ouvidoria da Mulher Servidora é lançada em Rio Negro

Na tarde desta quinta-feira (30), foi realizada em Rio Negro mais uma solenidade de celebração ao centenário do início das atividades do Seminário Seráfico. Duas importantes ações foram realizadas: homenagem “Mulheres do Centenário” e o lançamento da Ouvidoria da Mulher Servidora.

O evento foi realizado no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral e contou com a presença de um grande público. Entre as autoridades presentes estava o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, a procuradora da mulher na Câmara de Vereadores de Rio Negro, vereadora Maria Celia Conte, secretária de cultura e turismo, Jussara do Rocio Heide, controladora interna do município, Jerusa Cleres Hack, secretária de assistência social, Eliane Valério Pereira, secretária municipal de educação, Vera Pfeffer Schelbauer, secretária municipal de saúde, Simone Gondro e a procuradora geral do município, Lidiane Gomes Flores.

MULHERES DO CENTENÁRIO

A homenagem “Mulheres do Centenário” teve como objetivo reconhecer o importante papel da figura feminina na construção da história rio-negrense. Foram homenageadas mulheres que contribuem ou contribuíram com o desenvolvimento de Rio Negro nas mais diversas áreas, como a cultura, turismo, empreendedorismo, pesquisa e inovação, resgate histórico, educação, representatividade e luta por um município cada vez melhor.

Ao todo 100 mulheres foram homenageadas. Elas receberam o certificado “Honra a quem tem honra” e um troféu comemorativo.

OUVIDORIA DA MULHER SERVIDORA

O lançamento da Ouvidoria da Mulher Servidora marca o comprometimento do município de Rio Negro em defesa dos direitos das mulheres. As autoridades realizaram a assinatura do Decreto nº 26/2023 que institui a ouvidoria como canal especial, vinculado à controladoria interna municipal, tendo por principal objetivo realizar a escuta, o acolhimento, a orientação e o encaminhamento das demandas relacionadas ao ato lesivo praticado contra agentes públicos do sexo feminino.

Além disso, buscando a proteção da mulher rio-negrense, o município está desenvolvendo um projeto de lei que foi explanado no evento pela servidora Dirlene Nunes Ribeiro. Ele foi assinado pelo prefeito James e encaminhado para a Câmara de Vereadores.

REDES SOCIAIS

A Prefeitura de Rio Negro criou um canal exclusivo para a divulgação das ações, programas e projetos direcionados ao bem-estar, proteção, desenvolvimento e garantia de direitos da mulher rio-negrense.

A partir de hoje os perfis www.facebook.com/rionegromulher e www.instagram.com/rionegromulher trarão as informações de maneira centralizada, com o intuito de fazer com que todas as mulheres tenham conhecimento de seus direitos e de todas as ações que o poder público proporciona para assegurá-los.

As informações também ficarão disponíveis no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

O município de Rio Negro também possui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que tem por finalidade possibilitar a participação popular, formular e propor diretrizes de ação governamental voltadas à promoção dos direitos das mulheres e atuar no controle social de políticas públicas de igualdade de gênero.

As cidadãs rio-negrenses podem solicitar auxílio em diversas áreas, como saúde, educação e ações do SINE. O contato pode ser feito através da Assistência Social de Rio Negro, que fica localizada na Rua Dr. Vicente Machado, nº 148, Centro (no histórico do antigo Fórum de Justiça).