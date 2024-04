Parceria entre Prefeitura de Rio Negro e Universidade Positivo visa minimizar enchentes

A Prefeitura de Rio Negro vem trabalhando constantemente para elaborar e implantar projetos inovadores para amenizar os danos causados pelas inundações que afetam diretamente a vida dos rio-negrenses.

Em novembro do último ano a atual gestão municipal iniciou as tratativas para colocar em prática um Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Positivo para a realização de estudos técnicos e científicos na bacia do rio Negro.

Essa importante parceria foi concretizada nesta segunda-feira (08). O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, esteve em Curitiba para a assinatura do termo, juntamente com o reitor da Universidade Positivo, Dr. Roberto Di Benedetto, e sua equipe técnica.

Através da parceria serão realizados estudos técnicos para embasar a tomada de decisões e a implementação de medidas eficazes para reduzir os impactos das cheias do rio Negro que podem gerar inundações no município de Rio Negro. Os trabalhos devem iniciar ainda neste semestre.

A Universidade Positivo colocará à disposição sua expertise e recursos para realizar estudos aprofundados sobre a dinâmica do rio Negro, mapeando as áreas de risco e avaliando alternativas para mitigar os efeitos das inundações.

A iniciativa demonstra o compromisso da Prefeitura de Rio Negro com a segurança e o bem-estar da população. A parceria com a Universidade Positivo representa um passo fundamental na busca por soluções definitivas para o problema das enchentes, garantindo um futuro mais seguro e tranquilo para todos os rio-negrenses.