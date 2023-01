Parque do seminário possui nova cantina aberta diariamente

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa em Rio Negro sempre foi o local ideal para se reunir com a família e amigos. Agora o “parque do seminário”, como é popularmente conhecido, possui outra grande atração. O espaço “Sabor e Arte” já está atendendo nos finais de semana e durante a semana também.

O espaço é mantido pela Associação dos Artesãos de Rio Negro (ASSOART) e possui uma grande variedade de produtos com preços acessíveis. É possível acompanhar as novidades através do grupo no WhatsApp. Para entrar basta clicar no link abaixo:

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Sábado e domingo: 11h às 18h sem fechar para almoço.

11h às 18h sem fechar para almoço. Segunda a sexta-feira (a partir do dia 2): 8h30 às 16h30 sem fechar para almoço.

PRODUTOS

Entre as opções disponíveis estão:

Bebidas e refrescos: água, refrigerante, picolé, sorvete e geladinho gourmet.

água, refrigerante, picolé, sorvete e geladinho gourmet. Salgados: pizza em pedaço, pastel, coxinha, sanduiche natural, bauru, muffins salgados.

pizza em pedaço, pastel, coxinha, sanduiche natural, bauru, muffins salgados. Doces: trufas e bombons caseiros, biscoitos e bolachas caseiras, alfajor, bolo inglês em fatia, amendoim doce e salgado, brigadeiro fit, muffins doces, entre outras delícias.

LOCALIZAÇÃO

O espaço “Sabor e Arte” fica localizado próximo ao campo principal do parque e início das trilhas.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

HORÁRIOS DO PARQUE

De terça a sexta-feira: das 8h às 17h.

das 8h às 17h. Sábados, domingos e feriados: das 9h às 17h.

Horários de funcionamento dos espaços culturais (capela, museu, presépio e oratórias):

De terça a sexta-feira: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Sábados, domingos e feriados: das 13h30 às 17h.

REGRAS DO PARQUE

A entrada nos locais é gratuita. Os visitantes precisam apenas conhecer e respeitar as regras de visitação para depois curtir um grandioso local cheio de história e cultura.