Parte de Riomafra ainda está sem energia elétrica devido a forte chuva

No início da tarde desta quinta-feira, 30, as regiões do Planalto Norte de SC, Oeste e Planalto Serrano foram acometidos por uma condição meteorológica adversa, com rajadas de vento que chegaram a 130 km/h, segundo a Defesa Civil, que causaram inúmeras ocorrências no sistema elétrico dessas regiões. Em alguns locais, foi registrado árvores e galhos sobre a rede, rompimento de condutores e queda de postes. No auge das ocorrências, quase 50 mil unidades consumidoras (UCs) tiveram seu fornecimento de energia interrompido.

A Celesc entrou em atuação com suas equipes de atendimento emergencial, com reforço operacional abrangendo todas as regiões atingidas. Inicialmente foram atendidas as ocorrências que envolvem segurança no sistema, isolando os trechos faltosos e recompondo o máximo de unidades consumidoras possível.

No final da noite, cerca de 95% das unidades já haviam restabelecido o fornecimento restando, naquele momento, 3 mil unidades consumidoras ainda sem energia. Durante o período noturno, as equipes trabalharam para recompor as ocorrências pontualmente nas UCs com o fornecimento prejudicado.

Às 11h desta sexta-feira, a condição do sistema elétrico e do abastecimento em todo Estado apresentava um pouco menos de 5 mil UCs sem energia, com os trabalhos de emergência após o temporal concentrados nas regiões Oeste, além do Planalto Norte e Serrano – mais atingidas que ainda apresentavam consumidores em atendimento.

No Planalto Serrano 11 equipes trabalharam para recompor o sistema até esta manhã e no momento 200 unidades estão sem energia. No Oeste, 775 residências sem energia e em atendimento na substituição de postes e condutores partidos, nos locais de difícil acesso. Na região de Mafra, 1.300 UCs ainda estão sem energia e equipes estão em campo na substituição de cinco postes quebrados ou caídos em Rio Negro no Paraná, Itaiópolis, Papanduva, Irineópolis e Canoinhas, em Santa Catarina.

A empresa reforça seu compromisso em atender a população com qualidade no fornecimento, preservando principalmente a segurança do sistema elétrico e da população em geral, e destaca o cuidado que as pessoas devem ter, evitando qualquer contato com a rede de distribuição. Para emergências, ligue 0800 48 0196.