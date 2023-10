Compartilhar no Facebook

No próximo dia 05 de novembro acontece em Rio Negro a Caminhada na Natureza – Circuito dos Sítios na comunidade de Retiro Bonito. Serão 12 km de contemplação da natureza, com lindas paisagens e uma experiência sensacional.

A concentração inicia às 7h30 na Associação de Moradores do Retiro Bonito e a largada está prevista para as 8h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: https://rionegro.caminhadas.info/