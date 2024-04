Participe da segunda edição da prova Vença o Seminário

Compartilhar no Facebook

Dia 07 de abril (domingo) será realizada a segunda edição da desafiadora prova Vença o Seminário, que tem o propósito de valorizar o principal ponto turístico e histórico do município de Rio Negro através do esporte. O evento é realizado pelo projeto Desafie-se com o apoio da Prefeitura de Rio Negro.

A prova Vença o Seminário possui níveis de dificuldades diferentes, sendo que há o percurso de 3,5 km para a caminhada e outro de 7,5 km para a corrida.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março pelo site que possui todos os detalhes da competição: https://www.ticketsports.com.br/e/DESAFIE-SE+-+VEN%C3%87A+O+SEMIN%C3%81RIO++2%C2%AA+EDI%C3%87%C3%83O-36618

Mais informações podem ser acompanhadas através do Instagram: @circuitodesafiese