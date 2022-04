Páscoa Solidária do Circo Social atendeu mais de duas mil crianças em Riomafra

Compartilhar no Facebook

Foi finalizada neste domingo (17) a Campanha Páscoa Solidária, realizada tradicionalmente pelo Circo Social em parceria com a Pastoral da Criança do Santuário Aparecida de Mafra, União Motoboys Riomafra e Grupo Voluntários Amigos em Ação da Amola Flecha.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os voluntários do projeto visitaram diversas comunidades de Mafra e Rio Negro para distribuir mini cestas contendo chocolates e doces para as crianças, tendo a presença especial do Coelhinho da Páscoa, palhaços e super-heróis.

Ao todo 2.204 kits de Páscoa e 52 cestas básicas foram entregues em três dias da ação em 22 comunidades no total. Todos foram preparados pelos voluntários com muita dedicação para tornar a Páscoa mais feliz para as crianças e famílias carentes.

Cleiton Lisboa, coordenador da campanha, comemora com sucesso mais esta grande ação em prol do próximo: “Concluímos com grande alegria esta grande corrente do bem, período que nos conclama a reflexão e à comunhão. Desejamos a todos que colaboraram e participaram desta campanha os sinceros sentimentos verdadeiros de amor, fé e esperança”.

APOIADORES

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para esta edição a ação contou com o importante apoio da Associação Mafrense de Texas Hold’em, Madrugadão Conveniências, Supermercado Willner do Alto de Mafra, Supermercado Belém de Rio Negro, Marcos Veículos, Farmácia Santa Catarina e comunidade local que colaborou com suas valiosas doações beneficiando milhares de crianças carentes nesta Páscoa.

Para conhecer mais sobre a campanha realizada acesse www.circosocial.org