Passeio de Maria Fumaça encantou o público neste sábado

A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) realizou neste sábado (22) e realizará também nos dias 23, 29 e 30 de junho passeios de Maria Fumaça, alusivo às comemorações dos 250 da Lapa-PR. Com capacidade para 462 passageiros, o trajeto Mafra-Lapa ou Lapa-Mafra promete remeter o turista a uma jornada histórico cultural, além de estimular a sociedade local a valorizar a importância do transporte ferroviário. São três horas de viagem de trem, lembrando que ao chegar ao destino turístico, o retorno é via rodovia (em ônibus) – já incluído no valor do pacote.

ROTEIROS E PACOTES

Estação Mafra – Estação Lapa: ao chegar à Lapa, os turistas serão recepcionados por banda de música na estação, em seguida haverá visitação ao teatro São João de 1886 (visitado pelo Imperador D.Pedro II), tour pelas ruas do centro histórico onde uma feirinha de artesanato e produtos locais será montada. Na chegada também haverá café colonial, por adesão R$ 25,00, da Chef Sissa – caldo de batata salsa, creme de aipim com charque, feijão tropeiro, linguiça frita, ovos mexidos, pernil fatiado, coxinha de farofa, empadão de frango, cachorro quente, patês, pão de queijo e presunto, torta de banana, requeijão, bolo formigueiro, bolo de fubá e doce de abóbora. Segundo a organização do evento, os privilegiados que embarcarem nesse trem poderão conhecer ou relembrar as delícias da culinária lapeana, em local especialmente preparado para receber os riomafrenses e turistas da região do planalto Norte Catarinense.

Estação Lapa – Estação Mafra: os turistas desembarcam na Antiga Estação Ferroviária e seguem para almoçar em Rio Negro – restaurante Rionegrense (para quem aderiu ao almoço). Após, haverá passeio até o Parque Eco turístico Municipal São Luis de Tolosa (antigo seminário de Rio Regro/Prefeitura).

VALORES

Para ambos os sentidos os bilhetes custam R$ 75,00 por pessoa. Crianças até 10 anos R$ 71,25. Normal com almoço sentido Lapa-Mafra: R$ 103,00 por pessoa, crianças até 10 anos R$ 86,25. Os bilhetes estão à venda na Big Passos (Mafra, Rio Negro e Lapa), Canal C (Rio Negro), Casa Vermelha de Artesanatos (Lapa) e Estação Ferroviária de Rio Negrinho – 47 3644-7000/99986-0600. Mais informações: www.ihtur.com.br

Horários de partidas do trem – Mafra-Lapa

Dia 22/06 – sábado – às 14 horas de Mafra

Dia 23/06 – domingo – às 14 horas de Mafra

Dia 29/06 – sábado – às 14 horas de Mafra

Dia 30/06 – domingo – às 14 horas de Mafra