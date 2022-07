Patrulha Patrimonial de Rio Negro recebe novo veículo para reforçar o trabalho de vigilância

O Programa Patrulha Patrimonial foi lançado pela Prefeitura de Rio Negro em novembro de 2021. Inicialmente a equipe de serviço de vigilância contava com uma moto e um carro, mas após obter excelentes resultados com índices reconhecidos de eficiência no patrulhamento dos prédios públicos e nas assistências 24h, o Departamento de Segurança Patrimonial da Prefeitura já está trabalhando com mais um veículo que foi preparado com a plotagem e instalação de giroflex. A entrega oficial do veículo ocorreu na última semana.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

SOBRE O PROGRAMA

O programa visa o aperfeiçoamento do serviço público na fiscalização dos bens públicos municipais, pois não tem poder de polícia. Ou seja, é uma ferramenta de auxílio para a segurança pública. Tem como objetivo assegurar soluções em serviços de segurança do patrimônio público em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e o Conselho de Segurança (CONSEG). Os serviços são prestados 24h por dia. As equipes atendem escolas, eventos, postos de saúde e demais prédios públicos.

Trata-se de uma ação de caráter preventiva, principalmente relacionadas a furtos e atos de vandalismo aos bens pertencentes ao município de Rio Negro. O programa também atua como um vigilante para auxílio da Polícia Militar nas atitudes suspeitas. Caso visualize e/ou se depare com ações suspeitas, os vigilantes comunicam a Polícia Militar através dos canais oficiais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A rota de vigilância do patrimônio público é realizada por servidores públicos concursados que possuem capacitação em vigilância com certificado DRT. É um serviço que rendeu dados de comprovada eficiência nas atividades de patrulha patrimonial. Foi elogiada, por exemplo, pelo novo Comandante da Polícia Militar de Rio Negro e pelo Departamento de Segurança do Estado.

CÂMERAS AO VIVO

Atualmente o Departamento de Segurança Patrimonial do município de Rio Negro possui mais de 400 câmeras de monitoramento online que foram instaladas em diversas regiões estratégicas do município (na cidade e no interior). Elas são acessadas em tempo real, inclusive pela equipe da Polícia Militar.

O cidadão também pode acessar algumas câmeras em tempo real através do link: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/vigilancia-patrimonial

SOLICITAÇÃO DAS IMAGENS

As câmeras instaladas em ambiente público gravam as imagens por um determinado tempo, dependendo da região instalada, e podem ser disponibilizadas para o munícipe que deverá solicitar através de requerimento digital. Para utilizar o serviço é necessário realizar o cadastro no Portal do Cidadão e anexar o boletim de ocorrência no ato de requerimento digital.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Link para a solicitação de imagens: https://rionegro.atende.net/autoatendimento/servicos/e-solicitar-imagem-de-cameras/