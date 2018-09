Personagens do Circo Social encantaram o público no Desfile Cívico

O Desfile Cívico de Sete de Setembro, realizado este ano em Rio Negro, teve mais uma vez a participação do Circo Social com toda a sua magia e encanto. O projeto – contando com a importante participação dos voluntários – levou ao evento diversas personagens, entre elas a Turma da Galinha Pintadinha, Shrek, Minions, Tchutchukão, Doki, Turma da Mônica, Lady Bug, além das novidades: Dinossauros do Jurassic Park, Fred dos Flintstones, o Máskara, Homem-Aranha, La Casa de Papel, entre outros. O desfile contou ainda com a participação de vários palhaços do Circo Social.

O sucesso do desfile do projeto Circo Social contou com a importante parceria com a empresa Valférfil Máquinas Agrícolas, que pelo segundo ano consecutivo conduziu as personagens durante o trajeto para a alegria de todos.

SOBRE O PROJETO

Com o lema “Pessoas transformam Pessoas”, o Circo Social realiza ações beneficentes em Rio Negro, Mafra e região, levando alegria e esperança por onde passa. O projeto atua de forma independente com a participação de voluntários. Entre as ações realizadas estão as apresentações com personagens infantis, que tem como objetivo arrecadar alimentos, roupas e brinquedos que são posteriormente doados em comunidades carentes.

O Circo Social também promove ações em datas comemorativas, como na Páscoa, Dia das Crianças e Natal, quando os voluntários percorrem bairros carentes para levar alegria e realizar entregas de doces e brinquedos. Somente em 2017 mais de quatro mil brinquedos e doces foram distribuídos para crianças de diversos bairros. E muitas famílias carentes foram beneficiadas com doações de roupas e alimentos. Em 2018 esse número está perto de ser superado.

Gerar alegria e promover o bem é a missão do Circo Social. Acesse o site e acompanhe todas as ações: www.circosocial.org