Polícia Militar atua preventivamente nas eleições em Rio Negro e Mafra

A Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) está atuando preventivamente em mais um pleito eleitoral, bem como a Polícia Militar de Rio Negro.

Desde a sexta-feira (13), a Polícia Militar desencadeou a Operação Eleições 2020, com a utilização de todo o seu efetivo.

A PM de Mafra distribuiu nos quatro municípios da sua área de atuação: Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais e a utilização inclusive de drone para verificar possíveis irregularidades. A Gemfa conta ainda, na data de hoje, com o reforço de três equipes da Polícia Militar Ambiental de Canoinhas, que estão atuando nos locais de votação, estando assim presente em todos os locais de votação dos quatro municípios, com reforço e atenção especial aos locais com maior concentração de eleitores. Denúncias de irregularidades podem ser feitas através do telefone de emergência 190 ou pelo Aplicativo PMSC Cidadão.

Até o momento o processo eleitoral se desenvolve de maneira tranquila em nossa região, com algumas situações pontuais, porém, sem gravidade, envolvendo principalmente veículos com propaganda eleitoral estacionados a menos de 50 metros dos locais de acesso aos pontos de votação.

Polícia Militar de Mafra utiliza drone na fiscalização dos locais de votação

Com essa ferramenta é possível constatar aglomero de pessoas; boca de urna e carros irregulares com propaganda eleitoral estacionados há muito tempo no local. Os candidatos devem observar a Portaria nº 13 da Justiça Eleitoral de Mafra que disciplina a distancia mínima de 50 metros.