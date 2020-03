Poliglota rionegrense poderá ser homenageada no próximo desfile cívico

A poliglota Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa nasceu em Rio Negro em 1908, mas ainda criança mudou com pais para a cidade de São Paulo. Na década de 30 foi morar na Alemanha onde trabalhou no consulado brasileiro em Hamburgo. Ela falava quatro línguas: português, francês, inglês e alemão.

Aracy também ficou conhecida como “O Anjo de Hamburgo”, por ignorar uma circular feita pelo Governo Brasileiro na época – Circular Secreta 1.127 – que restringia a entrada de judeus no país. Ela continuou preparando vistos para judeus, permitindo sua entrada no Brasil. Como despachava com o cônsul geral, colocava os vistos entre a papelada para as assinaturas. Para obter a aprovação dos vistos simplesmente deixava de pôr neles a letra “J”, que identificava quem era judeu. Atuando desta forma ajudou a livrar muitos judeus da prisão em campos de concentração e da morte.

Em 1982 foi homenageada com a inclusão do seu nome no Jardim dos Justos entre as Nações do Yad Vaschem (Museu do Holocausto), em Israel. Ela também está entre os homenageados do Museu do Holocausto em Washington (EUA).

Sua biografia inclui também ajuda a compositores e intelectuais durante a ditadura militar implantada no Brasil a partir de 1964, entre eles Geraldo Vandré, de cuja tia Aracy era amiga.

Foi casada com o escritor João Guimarães Rosa, que dedicou a ela, em 1956, uma de suas obras o “Grande Sertão Veredas”.

Aracy morreu em 2011 aos 102 anos em São Paulo. Seu corpo foi sepultado no Mausoléu da Academia Brasileira de Letras, ao lado de seu marido, no Cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro.

Para divulgar a sua história os vereadores de Rio Negro estão solicitando que a Secretaria de Educação realize uma ampla divulgação nas escolas municipais contando quem foi Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, assim como que no próximo desfile de 7 de setembro ela seja homenageada por uma escola.