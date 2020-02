Polo da UAB de Rio Negro terá curso gratuito de licenciatura em Educação Física

As inscrições para o vestibular encerram no dia 16, a prova será no dia 1º de março

O Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira Universidade Aberta do Brasil – UAB de Rio Negro vai oferecer o curso de Licenciatura em Educação Física. O anuncio foi feito no fim da tarde de ontem no auditório do Cine Teatro Antônio Candido do Amaral.

Mantido pela Prefeitura o Polo mantém parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG oferecendo cursos de graduação gratuitos.

As inscrições para o vestibular abriram hoje e encerram no próximo dia 16 (domingo) e podem ser feitas através do site www.uepg.br. A prova será aplicada no dia 1º de março. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 3642 3280 ramal 436, Whatsapp 47 9 9118-3826 e pelo e-mail: rionegro.educacao.uab@gmail.com.

Além do curso de Licenciatura em Educação Física o Polo UAB de Rio Negro deverá oferecer, no segundo semestre, o curso de Tecnólogo em Gestão Pública.

O Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira fica no Parque Eco turístico São Luiz de Tolosa anexo a Prefeitura de Rio Negro.